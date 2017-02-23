Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города Уральска, праздник начнется 26 февраля в 11.00 на площадке у сцены в дубовой роще парка. По традиции в этот день горожан будут угощать блинами и дарить подарки за участие в конкурсах. Кроме того, компания "Урал -Кров-Авто Плюс"приглашает всех на выставку автомобилей, где уральцев угостят блинами и прочими сладостями.