Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com По словам главного специалиста управления природопользования ЗКО Кайрата ЕСЕНГАЛИЕВА, ежегодно в период весенней охоты можно было стрелять только уток, однако охотники не соблюдали это правило. - Решение о запрете на весеннюю охоту было принято из-за того, что охотники стреляют всех животных, какие им попадаются, - отметил Кайрат ЕСЕНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что открытие сезона осенней охоты выпадает на начало сентября и заканчивается он 15 февраля.