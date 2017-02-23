На трассе Уральск-Актобе в ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали 5 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2d4dbba0-1486-426f-9ab2-3e0bdc849252 По словам прибывших на место сотрудников полиции, ДТП произошло сегодня, около 7 часов утра. - В патрульной машине находилось двое сотрудников дорожной полиции. Автомобиль направлялся в сторону Уральска. На встречную полосу вылетела машина марки "Фольксваген Венто", в ней находился водитель и двое пассажиров-мужчин. Произошло лобовое столкновение, -- рассказали сотрудники полиции. Все пострадавшие были доставлены в больницу на патрульных машинах, кроме водителя "Фольксвагена". Как рассказали сотрудники полиции, за ним приехала скорая помощь,так как состояние водителя было тяжелым. На месте работает следственная группа. fa29c4d5-3d07-48f7-8111-62fb2f296505 d04ca775-6764-4cd3-b9db-2db8acac3df4 bfafb332-94a7-491c-b9db-68043af8bff0 610d2f4a-f2c1-4c42-84cb-90870575e1e2 2c298aea-3c07-43b2-b1e7-5d0c6e2f6079 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА