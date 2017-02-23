Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены жертвы торговли людьми. - Жертвами оказались 44-летняя и 29-летняя жительницы области, которые обманом были привлечены на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе, где их более полугода незаконно, против воли, эксплуатировали в качестве рабочей силы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель района, который имел достаточно высокое положение в районе, - сообщает пресс-служба ДВД. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК (торговля людьми с целью трудовой эксплуатации). Подозреваемый водворен в ИВС Хромтауского района. Расследование продолжается.