Теперь 19 инвалидов-колясочников будут добираться на работу на подаренном автобусе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Не так давно Биржан КУЖАКОВ размещал в социальных сетях пост о том, что ищет недорогой автобус. ПАЗик ему нужен, чтобы его рабочие могли добираться на работу и зимой, и летом. Так как инватакси может перевозить только по одному-два человека за раз. По словам Биржана КУЖАКОВА, после появления в СМИ материала о его проблеме, ему позвонил директор местной птицефабрики и сказал, что безвозмездно дает автобус. - Автобус, конечно, не новый, но он в хорошем состоянии и на ходу. Мы очень благодарны ему. Теперь нам останется только оборудовать его для колясочников. Это сделают нам самарские специалисты. Мы уже договорились с ними, - отметил Биржан КУЖАКОВ. Напомним, владелец столярного цеха искал автобус для своих рабочих-колясочников, которые зимой не могут ездить не работу.