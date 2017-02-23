Чтобы все сработало, достаточно соблюдать несколько простых условий: Стать абонентом Tele2 после 23 января 2017 г. Активировать накопление бонусов командой *154*1# С удовольствием пользоваться выбранным тарифом 3 месяца подряд и получить 4-й месяц использования в подарок.

Подробную информацию о тарифных планах Tele2, а также об акции «1 месяц в подарок» вы можете найти на официальном сайте оператора: www.tele2.kz

Оператор приготовил сюрприз для новых абонентов: каждый активированный с 23 января абонент получает возможность целый месяц пользоваться своим тарифом бесплатно. Для того чтобы воспользоваться щедрым предложением оператора, достаточно активировать сим-карту и пользоваться любым выбранным тарифным планом в течение трех месяцев подряд. На протяжении этого срока после каждого внесения абонентской платы клиент получает бонус, который накапливается и затем может быть использован в качестве четвертой абонентской платы на этом же тарифе.- Акции подобного рода мобильные операторы предоставляют своим абонентам нечасто, но мы стараемся предоставлять больше, чем просто услуги. Tele2 всегда отличался клиентоориентированностью. Достаточно вспомнить очень популярную среди наших клиентов акцию «Бонус за входящие», которая была активна в прошлом году, и предоставляла возможность абонентам накапливать бонусы за входящие разговоры и обменивать их на гаджеты или деньги Qiwi-кошелька. Мы очень тщательно отслеживаем тенденции и предпочтения абонентов и всегда готовы идти навстречу, чтобы наши клиенты оставались довольны и получали выгодный и качественный сервис, - рассказывает директор по связям с общественностью объединенной компании Tele2 и Altel Олжас Бибанов. Помимо акции для новых абонентов, оператор готовит еще один сюрприз и вскоре порадует всех своих абонентов новым предложением.Лицензия АБА № 000950 выдана АИС РК. Лицензия Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 48 от 27.12.07 На правах рекламы.