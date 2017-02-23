Иллюстративное фото из архива "МГ" На днях Нацбанк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%. Банкиры отметили, что инфляция по итогам января 2017 года вошла в пределы целевого коридора 6-8%. Это говорит о повышении стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем валютном и денежном рынках и восстановлении деловой активности. Только за прошедший год объем депозитов в ЗКО увеличился на 28 млрд тенге. - На 1 января 2017 года общий объем депозитов в ЗКО составил 189 млрд тенге. Объем депозитов физических лиц составляет 154 млрд тенге. Если в прошлом году доля тенговых депозитов составляла около 30%, то сейчас она повысилась до 50%. Сейчас на депозитах в тенге западноказахстанцы хранят 84 млрд тенге, - сообщил и.о руководителя ЗКОФ Национального банка РК Сергей Родин. Финансовые аналитики по-прежнему советуют половину своих накоплений держать в национальной валюте, а другую половину в зарубежной - евро, рублях или долларах.