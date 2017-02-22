Председатель правления АО "Самырук-Казына" находится с рабочим визитом в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сегодня на Атырауском НПЗ прошла встреча с сотрудниками завода по разъяснению послания Президента. В ходе беседы Умирзак ШУКЕЕВ рассказал о вариантах приватизации АНПЗ.

- В настоящее время мы рассматриваем два пути приватизации: вне периметра IPO и приватизацию в периметре IPO,- поделился ШУКЕЕВ.

Если приватизация будет происходить вне периметра IPO, то судьба завода будет зависить от того, сможет ли АО НК "Казмунайгаз" обслуживать тот долг, который имеет сейчас АНПЗ.

- Дело в том, что модернизация на заводе произведена в кредит, и этот образовавшийся долг необходимо обслуживать. И будет хорошо, если найдется "частник", который возьмет на себя долг, - заявил ШУКЕЕВ.

Однако, частному лицу будет предписано несколько условий, в том числе и по обеспечению внутреннего рынка.

- Если найдется такой "частник", который захочет приобрести АНПЗ, тут в первую очередь встанет вопрос, за какую сумму продать завод. И мы должны будем впредь программы рассмотреть вопрос продажи, - рассказал Умирзак ШУКЕЕВ.

По словам спикера, многие склоняются к тому, что АНПЗ должен остаться в составе АО НК "Казмунайгаз". И когда компания выйдет на IPO, тогда стоит и приватизировать завод, однако, это может повысить стоимость АО НК "Казмунайгаз".

Отметим, что на АНПЗ в ходе второго этапа модернизации был построен инвестиционный проект "Комплекс по производству ароматических углеводородов". В настоящее время проводится третий этап модернизации, в рамках которого идет строительство комплекса глубокой переработки нефти. На реализацию обоих этапов АНПЗ получил значительный кредит.

Ерлан ОМАРОВ