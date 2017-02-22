Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, 17 февраля примерно в 3 часа утра на территории дачного общества "Заря" полицейские заметили машину, при остановке которой двое пассажиров скрылись, а водитель был задержан. - При осмотре машины была обнаружена б/у бытовая техника, посуда и столовые приборы. Водитель так и не смог внятно пояснить, чем у него загружен автомобиль, - рассказали в ДВД ЗКО. Позже дополнительными силами полиции были задержаны пассажиры. Как рассказали в ДВД ЗКО, было установлено, что задержанные пассажиры - безработные жители поселка Махамбет Зеленовского района. Молодые парни промышляли кражами именно с территорий дачных обществ "Заря", "Кожевник-4", "Газовик" в поселке Деркул. - На сегодняшний день установлена их причастность к семи кражам на дачах, - сказали в ДВД ЗКО.