Иллюстративное фото из архива "МГ" Врачи бьют тревогу, ведь дети от 0 до 12 лет находятся в основной группе риска, а родители недостаточно внимательно следят за ними. Так, каждый год в области из-за халатности родителей умирают 1-2 ребенка. Как сообщил главный внештатный хирург ОДМБ Александр ГЕХМАН, дети до трех лет часто поступают с инородными телами в верхних дыхательных путях и пищеводе. - В прошлом году к нам за помощью обратились 52 ребенка, которые проглатывали мелкие игрушки или монеты. Именно детям до трех лет приходится хирургическим путем удалять из организма инородные тела. Игрушки застревают в бронхах, пищеводе, дети могут засунуть их в нос, - отметил Александр ГЕХМАН. За год в травмпункт ОДМБ поступило 9200 детей с различными травмами, однако это цифры только детской больницы. Кроме нее есть районные больницы и многие просто не обращаются к врачам.