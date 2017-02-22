По статистике, смертность от инсульта даже выше, чем от инфаркта. За год через отделение прошло более 1 тысячи пациентов. 50% из них - младше 60 лет. Врачи работают в круглосуточном режиме. Первые минуты и часы самые драгоценные. Здесь многое зависит от оперативности медицинских работников. Отделение рассчитано на 30 коек, плюс к этому 15 коек предусмотрено для пациентов, проходящих реабилитацию. - На сегодняшний день смертность от инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы остается стабильно высокой. В последние несколько лет этой болезни подвержены люди разных возрастов. Есть пациенты чуть старше 20 лет, - говорит заведующая нейроинсультным отделением городской многопрофильной больницы Айгуль ДЖУЛДУГУЛОВА. На данный момент сердечно-сосудистые заболевания составляют 185 случаев на 100 тысяч населения. До 75% инсультов заканчиваются инвалидностью. Люди должны помнить, что риск инсульта возникает при повышенном артериальном давлении. Алексей Журавлев сейчас ухаживает за больным отцом. Он отмечает высокое качество медицинского обслуживания. - Моему отцу 80 лет. Его доставили в состоянии комы. Но сейчас есть улучшения. Мы не впервые в этом отделении. Хочется отметить профессионализм медицинских работников, - говорит Алексей ЖУРАВЛЕВ.