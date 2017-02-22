Как стало известно, 29 декабря 2016 года неизвестный, находясь возле дома 34 микрорайона Строитель, угнал автомобиль марки "Хундай Акцент" серебристого цвета. Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, по факту угона была создана следственно-оперативная группа из сотрудников МПС и криминальной полиции. - 21 февраля были задержаны 27-летний и 29-летний жители города и водворены в ИВС. В ходе следственных мероприятий установлена их причастность к четырем угонам автомобиля, - сообщили в ДВД ЗКО. Также было установлено, что данными гражданами был арендован гараж, в котором они разбирали краденые автомашины на автозапчасти, которые впоследствии реализовывали через объявления в газетах, интернет сайтах и мобильных приложениях. Кроме того, у задержанных изъяты специальные приборы, которыми они с легкостью открывали автомобили, находящиеся под охранной сигнализацией. - На сегодняшний день устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям, - сказали в ДВД ЗКО. Стоит отметить, с начала этого года на территории нашей области зарегистрировано 18 угонов автомашин. По всем фактам автомашины были найдены и возвращены владельцам.