21 февраля местная полицейская служба задержала двух жителей города за угон четырех автомобилей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ugon Как стало известно,  29 декабря 2016 года неизвестный, находясь возле дома 34 микрорайона Строитель, угнал автомобиль марки "Хундай Акцент" серебристого цвета. Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, по факту угона была создана следственно-оперативная группа из сотрудников МПС и криминальной полиции. - 21 февраля были задержаны 27-летний и 29-летний жители города и водворены в ИВС. В ходе следственных мероприятий установлена их причастность к четырем угонам автомобиля, - сообщили в ДВД ЗКО. Также было установлено, что данными гражданами был арендован гараж, в котором они разбирали краденые автомашины на автозапчасти, которые впоследствии реализовывали через объявления в газетах, интернет сайтах и мобильных приложениях. Кроме того, у задержанных изъяты специальные приборы, которыми они с легкостью открывали автомобили, находящиеся под охранной сигнализацией. - На сегодняшний день устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям, - сказали в ДВД ЗКО. Стоит отметить, с начала этого года на территории нашей области зарегистрировано 18 угонов автомашин. По всем фактам автомашины были найдены и возвращены владельцам. Кристина КОБИНА Иллюстративное фото из архива "МГ"