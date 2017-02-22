Врачи считают, что родители должны нести ответственность за то, что не следят за своими детьми, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Административную или уголовную ответственность должны нести все родители, которые допускают получение бытовых травм у ребенка, считают врачи. Больше всего врачей возмущают мамы и папы, которые утверждают, что дети страдают из-за своей активности, и они не могут уследить за ним. - Органы опеки должны работать совместно с детскими травматологами и хирургами. Мы все данные об ожогах и прочих травмах передаем в полицию. Однако родители остаются безнаказанными. Вот представьте себе картину, привозят к нам недавно двухлетнего ребенка с 63% ожогов тела. Он, как выяснилось, опрокинул на себя ведро кипятка. А что в этот момент делала мама? Ребенок в таком возрасте не понимает, что там кипяток и могут быть последствия. Малыш две недели пролежал в реанимации и, скорее всего, ему понадобится пересадка кожи, - заявил главный внештатный травматолог ОДМБ Марат ЖУМАБАЕВ. - Такие родители должны отвечать за свою беспечность. Один раз оштрафуют, может лучше следить будут. Также Марат ЖУМАБАЕВ рассказал, что растет количество повторных обращений с травмами. Некоторые дети постоянно из-за недосмотра родителей ломают руки и ноги. - Наименьшее количество травм дети получают в школе и лагерях. В весенне-летний период число обращений вырастает вдвое. Если сейчас в день 30 детей поступают, то будет уже 60. В основном, с ожогами и бытовыми травмами поступают дети до 5 лет. Это тот возраст, когда дети познают мир ,и им все надо потрогать и попробовать. А в возрасте от 5 до 12, в основном, поступают с переломами, - заключил Марат ЖУМАБАЕВ. В 2016 году было зарегистрировано 9 падений с высоты детей и уже с начала 2017 году из окна многоэтажки выпал один ребенок.