Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в течение трех дней ОПМ местная полицейская служба выявила более 1300 нарушений ПДД. - Более 200 человек оштрафованы за неиспользование ремней безопасности, более 170 человек - за превышение установленной скорости, около 130 водителей - за пользование телефоном во время управления транспортным средством, 35 водителей не имели права управления транспортным средством и почти 50 автолюбителей находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ДВД ЗКО.