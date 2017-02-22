Пенсионерка Каным АБАТКЫЗЫ привезла на отчет акима гостинцы, передает корреспондент портала Мой ГОРОД. bda55aa9-73c3-4a09-a304-7460f13cd728 - Я очень благодарна вам за вашу работу. Я хотела привезти вам подарок, но забыла, привезла только гостинцы, прошу их принять от меня, - попросила бабушка. Нурлан НОГАЕВ попросил показать содержимое сумки. В ней оказались молоко, масло, выпечка и курт. Гостинцы все с собственного хозяйства и приготовлены своими руками, добавила бабушка. Аким поблагодарил пенсионерку за столь необычный подарок. 142ccf2d-8af8-4dbb-921d-16c76e3caf0c b3409a1a-fcd8-4be6-80ba-4fb92a71d08f Камилла МАЛИК 