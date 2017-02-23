Гульмира ЕСБЕРГЕНОВА говорит, что не раз пыталась попасть на прием к акиму, но ее не пускали замы. Поэтому она решила рассказать о своей проблеме на отчетной встрече Бердибека САПАРБАЕВА. Женщина с больным ребенком стоит в очереди на жилье с 2007 года. В прошлом году очередь сдвинулась всего на 7 мест. На сегодняшний день она состоит в очереди как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, под номером 176. Сегодня квартиру, где живет мама с 13-летней дочерью, страдающей ДЦП, посетили журналисты и чиновники. Семья живет в старом доме в районе Заречный-2 в квартире площадью 15 кв метров. Отопления в квартире нет, воду таскают с улицы. - Живем одни, с каждым годом мне становится труднее. Девочка растет. Я ее на спине таскаю. Со второго этажа каждый день вывожу на улицу. Купаемся у знакомых, - рассказала журналистам Гульмира ЕСБЕРГЕНОВА.Девочке Инабат ежеквартально требуется наблюдение у врачей, несколько раз мама возила ее в Россию. Квоту оформить в Алматы сложно, утверждает мама. Для лечения женщина оформила кредит, ежемесячно платит по 44 тысячи тенге, а доход в виде соцпомощи составляет 59 тысяч. Работать мама не может, так как за дочерью нужен постоянный уход. Приехавшие на место акимы области и города своими глазами увидели условия, в которых живет девочка-инвалид. Бердибек САПАРБАЕВ поручил акиму города Ильясу ИСПАНОВУ найти спонсора, а руководителю городского отдела занятости и соцпрограмм Найле БУРТИБАЕВОЙ - на 8 марта максимально помочь семье. Аким пообещал Гульмире ЕСБЕРГЕНОВОЙ, что им будет оказана помощь, в беде маму с дочкой не оставят.