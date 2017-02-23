Пожаловаться на коррупцию или на качество транспортного контроля, узнать права и обязанности автомобилистов сегодня могли дальнобойщики у прокуроров, сотрудников транспортной инспекции и представителей народной партии. И все-таки главным проблемным вопросом на сегодняшний день остаются взятки на дорогах. - Самое главное - это обращение коррупционного плана, потому что всегда есть риски, связанные именно с контактом между инспектором транспортного контроля и перевозчиком. Основная цель - разъяснить права перевозчиков, при необходимости принять обращение, здесь все необходимые органы присутствуют, - рассказал руководитель инспекции транспортного контроля по ЗКО Талгат ЕДИЛЬБАЕВ По некоторым вопросам, которые были у водителей, решения принимались на месте, а те вопросы, которые требовали более детального изучения, были взяты на контроль, решения по ним будут приняты чуть позже, но инспекторы заявили, что в «долгий ящик» их откладывать не будут. - Работаю я с 1992 года, раньше таких служб не было, на такую акцию я попал в первый раз. Конечно, надо выявлять нарушения. Ведь если мы сталкиваемся с нарушением, то не всегда у нас есть время пойти и пожаловаться на действия, допустим сотрудников дорожной инспекции, а здесь очень удобно, - говорит водитель Евгений ЛУЗА. Все жалобы и предложения от водителей будут учтены, заявили организаторы акции.