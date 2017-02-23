Инициаторами акции "Мой герой - донор" выступили волонтеры общественного фонда "Журектен Журекке". Сегодня в областном Центре крови прошел первый день акции. Сдать кровь пришли госслужащие, молодежь города, активисты города. По словам директора общественного фонда Айгерим ЖАРДЕМКЫЗЫ, принять участие в акции может любой желающий и завтра. - Всем желающим сдать кровь необходимо прийти утром в 8.30 с удостоверением личности. Основные условия к донорам - кровь нужно сдавать натощак, за 2 часа до сдачи крови нельзя курить, за 48 часов не употреблять алкоголь, и главное - прийти отдохнувшим, - рассказала Айгерим ЖАРДЕМКЫЗЫ.Итоги двухдневной акции подведут уже завтра. Отметим, что подобная акция проводится волонтерами уже третий год. По словам представителей Центра крови, на сегодняшний день имеется нехватка крови редких групп - III и IV. Камилла МАЛИК