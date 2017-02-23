Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 12 февраля в 20.30 на пульт 102 поступил звонок о том, что ребенок доставлен с ранением доставлен ОДМБ. - 17 февраля ребенок был выписан из больницы и на основании постановления органов опеки и попечительства г.Уральска определен в центр адаптации несовершеннолетних. В настоящее время по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело против матери ребенка по статье 140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Она находится под подпиской о невыезде. Сейчас женщина мечтает забрать сына из центра адаптации несовершеннолетних и собирает для этого документы.