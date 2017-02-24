Иллюстративное фото с сайта www.azh.kz Об этом сообщил первый замакима области Гумар ДЮСЕМБАЕВ в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Ранее было известно, что строительство фармацевтического завода «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP» завершится в феврале 2017 года, а первая очередь производства будет введена в эксплуатацию, согласно плану, в третьем квартале 2015 года. По словам спикера, предыдущий учредитель инвестиционного проекта - компания из Индии со временем перестала устраивать заказчика. - Задержка строительства завода произошла потому, что одна индийская компания, которая вошла как учредитель проекта и приступила к его реализации, со временем начала нас не устраивать, появились определенные трения. После чего мы приняли решение сотрудничать с чешской компанией "Флавия". До конца текущего года они пообещали запустить первый этап производства, - рассказал Гумар ДЮСЕМБАЕВ. Завод располагается в поселке Береке на пятом километре трассы "Атырау-Уральск". Стоимость проекта составляет 3,7 млрд тенге, реализуется он совместно с АО НК «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау». Запланированная мощность проекта - 800 млн. штук таблеток, 3 млн. тюбиков различных мазей, около 20 млн. флаконов внутривенных растворов. - На следующей неделе мы должны встретиться с министром здравоохранения, в ходе беседы планируем заключить договор о гарантировании производства тех или иных лекарственных средств. Ранее эту работу мы уже проводили с предыдущим министром, тогда мы получили согласие на то, что порядка 50 наименований препаратов они будут у нас приобретать, - сообщил первый замакима. В настоящее время за счет республиканского бюджета к заводу проведена вся необходимая инфраструктура - проложен асфальт, газопровод, водопровод и электричество. Возведено уже порядка 400 колонн здания. На приобретение оборудования также были направлены средства из республиканского бюджета. - На сегодняшний день все вопросы решены, уже четко определились, какое оборудование необходимо закупить, весь технологический вопрос решен. Со слов наших учредителей, до конца текущего года производство лекарств на заводе будет запущено, - заверил Гумар ДЮСЕМБАЕВ. Напомним, что капсулу на месте будущего производства заложил экс-аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ и участники строительства фармацевтического завода 29 августа 2014 в Атырау.