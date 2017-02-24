Дом по улице Сарайшык, 25/1 находится почти напротив завода «Зенит». Здание было построено в послевоенные годы для руководства завода имени Ворошилова. В квартирах высокие потолки и арочные окна. Многие жильцы здесь сделали дорогостоящий ремонт. - Нам предлагают временное жилье. А у нас квартиры приватизированные. Дом очень теплый, зеленый двор. Кому-то очень приглянулась территория в центре города, - говорит Надежда КОЗЛОВА. Тренер по хоккею с мячом Сакен НУГМАНОВ тоже живет в одной из квартир этого дома. Он категорически не согласен на переезд. - У меня здесь сделан евроремонт. Почему я должен переезжать в Зачаганск? Меня все устраивает здесь, - говорит он.Однако городские власти настроены решительно. У них уже имеется эскизный проект. Застройщик после завершения строительства готов предоставить людям равноценные по площади квартиры в новом доме. Коммунальные сети будут проведены за счет бюджетных средств. - Мы планируем расселить жителей 9 домов, которые находятся в районе завода «Зенит». 70% жителей согласны на переезд во временное жилье. Решение будет приниматься, когда все люди дадут свое согласие, - заявил заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.Стоит отметить, что проект по расселению жителей ветхих домов при помощи метода ГЧП стартовал в 2015 году. Однако до сих пор люди из бывших аварийных домов продолжают жить в арендованных квартирах. Первое новоселье намечено на этот год.