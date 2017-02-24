иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля, возле остановки "Пугачева". По словам завуча школы №33 Эльмиры МУХАМБЕТОВОЙ, Ахмади АРГИНБАЕВ проработал в одной школе почти 25 лет. - Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив, - рассказала Эльмира МУХАМБЕТОВА. Как рассказали в областном управлении здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме. - Он умер, не приходя в сознание,- уточнили в областном управлении здравоохранения.