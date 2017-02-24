Жительница села Аккистау Исатайского района Атырауской области обратилась к акиму с жалобой на то, что ее уволили. В АО «Эмбамунайгаз» ответили, что обратившаяся никогда не была работником НГДУ «Жайыкмунайгаз», являющегося производственным структурным подразделением АО «Эмбамунайгаз». С 1 февраля 2016 года женщина была принята на работу в ТОО «Казстройсервис», а с апреля 2016 года в ТОО «Клининг-Регион», оказывающее сервисные услуги НГДУ «Жайыкмунайгаз» на основе договора по привлечению сторонних подрядчиков. - В июле 2016 года Ибраимова А. и еще несколько работников ТОО «Клининг-Регион» обратились с коллективной жалобой в компанию и прокурору Исатайского района с требованием принудить ТОО «Клининг-Регион» заключить с ними трудовой, а не гражданско-правовой договор. После письменного обращения компании к подрядчику, ТОО «Клининг-Регион» заключило со своими работниками трудовые договора, - говорится в сообщении пресс-службы. По окончанию срока трудового договора, 31.12.2016 года, ТОО «Клининг-Регион» не продлило трудовые отношения с Айпарой ИБРАИМОВОЙ на 2017 год. По какой причине, не сообщается. В декабре же 2016 года, женщина повторно обращается в АО «Эмбамунайгаз» уже с просьбой «восстановить» ее на работу в НГДУ «Жайыкмунайгаз». Такого же содержания жалобу она направила прокурору Атырауской области. Работодатель направил ответ в прокуратуру, что Ибраимова не являлась работником АО «Эмбамунайгаз», в связи с чем требования заявителя и постановка вопроса о «восстановлении» на работу некорректны. В отношении обвинения в адрес начальника отдела кадров НГДУ «Жайыкмунайгаз», прозвучавшего на отчетном собрании, вопрос будет решаться в частном порядке между данными лицами в суде, сообщили в АО «Эмбамунайгаз».