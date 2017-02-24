Как сообщили в ДВД ЗКО, ранее на этой должности был полковник полиции Берик УТЕУЛИН. В связи с наступлением пенсионного возраста он ушел в отставку. - 20 февраля приказом Министра внутренних дел, на должность заместитель начальника ДВД ЗКО по кадровой службе назначен подполковник полиции Абуов Багдар Нуралиевич, - сообщили в ДВД ЗКО. Багдар АБУОВ, 1970 года, имеет 2 высших образования. В 2001 году окончил Академию МВД в г.Алматы. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году в УВД г.Актюбинск. 2005-2011 гг. - заместитель начальника УССО Актюбинской области. 2011-2016 гг. - начальник Управления кадровой работы ДВД Актюбинской области. 2016-2017 гг. - заместитель начальника Актюбинского юридического института МВД РК им. М. Букенбаева. 20 февраля 2017 г. назначен на должность заместителя начальника ДВД ЗКО. Женат, воспитывает троих детей. Стоит отметить, что начальник ДВД ЗКО Махсудхан АБЛАЗИМОВ, назначенный в августе прошлого года, ранее также занимал высокопоставленный пост в ДВД Актюбинской области.