Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 23 февраля в 7 часов утра на трассе Самара-Шымкент 25-летний водитель не справился с управлением автомобиля марки "Фольксваген Венто", выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с патрульной машиной МПС ДВД ЗКО. - В результате ДТП пострадали водитель патрульной автомашины и водитель "Фольксваген Венто". Оба были доставлены в городскую многопрофильную больницу, - рассказали в ДВД ЗКО. Как пояснили в областном управлении здравоохранения, трое пострадавших пассажира в ДТП отпущены на амбулаторное лечение. Их состояние не требует госпитализации. - Оба водителя находятся в состоянии средней тяжести. У водителя МПС закрытые травмы грудной клетки, перелом ребер. У водителя автомобиля "Фольксваген Венто" закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом бедра, - пояснили в областном управлении здравоохранения.