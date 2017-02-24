Рабочие ТОО "Батыс су арнасы" примерно с 11.00 до 19.00 часов будут производить работы по замене пожарного гидранта на перекрестке улиц И.Батыра – Павлодарская.

- В связи с этим будет производиться отключение водопровода по адресам: ул.Кокчетавская – И.Батыра, ул.К.Мусина – И.Батыра, ул.К.Мусина – Курмангалиева. Также в жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул.Кокчетавская д.16, ул.Партизанская д.74, ул.Придорожная д.79, Павлодарская д.3, 3/1,1, ул.Казахстанская д.33, 31 и частного сектора по ул.К.Мусина, ул.Казахстанская, ул.И.Батыра.

Будет временно приостановлена подача водоснабжения в здании ДО по ул.Казахстанская и магазинах по ул.Утемисова.

Кристина КОБИНА

Иллюстративное фото из архива "МГ"