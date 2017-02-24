Депутатский запрос

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Анализ реальных доходов населения за 2016 год показал сокращение на 4.5%, что является максимумом за последние 16 лет. Средняя зарплата в Казахстане составляет сейчас 136777 тенге – 416 долларов и неуклонно снижается с 2007 года. Медианная зарплата, которая является более точным показателем, отражающим доход большинства наемных работников, – почти вдвое ниже, но об этом никто не говорит. Если не рассматривать страны ОЭСР, куда мы стремимся, то и на фоне развивающихся стран казахстанские зарплаты не радуют. По уровню доходов мы заметно уступаем Ирану, Китаю, Мексике, Таиланду. Но что парадоксально, по официальной статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, неуклонно снижается с 2007 года и составляет всего 2,5%. То есть уровень бедности у нас, якобы, меньше, чем в США и Европе, что не соответствует действительности. Все мы должны признать, что бедность и низкие зарплаты не только бьют по уровню жизни людей, ограничивая их возможности нормально питаться, лечиться, давать образование детям. Это становится сейчас острой экономической проблемой. При нынешних доходах люди стараются экономить, уменьшают потребление. Если раньше уровень потребления поддерживался потребительскими кредитами, то сейчас этот ресурс себя исчерпал, показав сокращение за 2016 год на 4%. Согласно анализу, розничная торговля за последние два года ушла в минус (падение с 2014 года составило порядка 11 млрд. долларов США), и от этого страдают не только люди, занятые в сфере торговли и услуг, но и в производстве. Учитывая то, что большая часть отечественной несырьевой продукции не экспортируется, то единственной возможностью сбыта является внутренний рынок. С уменьшением платежеспособного спроса вынуждены сокращать производство и наши предприятия, а это влечет за собой очередной виток сокращения зарплат. Таким образом, Казахстан попадает в «ловушку низких доходов». Не секрет, что существующая система социальных индикаторов – потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальная зарплата – это кривое зеркало, которое искажает действительность и не дает увидеть реальную картину. Вместо того чтобы улучшать жизнь населения, Правительство занималось маскировкой данных, о чем говорилось не раз. По этой причине в социальной политике коммунисты предлагали ряд мер, и они нашли отражение в юбилейном Послании Главы государства, где было отмечено, что прожиточный минимум должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для трех миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. Президентом поручено с 1 января 2018 года поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. Планируется кардинально пересмотреть существующую и уже изжившую себя методику расчета прожиточного минимума – главного социального стандарта, от которого зависят размеры минимальной зарплаты, базовой пенсионной выплаты, социальных пособий. Его величина должна отвечать реальной стоимости товаров и нормам их потребления. Коммунисты считают, что при расчетах Правительству нужно принять, что черта бедности должна равняться прожиточному минимуму и готовы принять участие в разработке данного стандарта. Мы понимаем, что в результате нам придется пересчитать реальный уровень бедности в стране и признать это явление острейшей социальной проблемой, но нужно смотреть правде в глаза, ведь без реальной картины невозможно модернизировать экономику. Бедность сейчас связана не столько с безработицей, сколько с заниженными доходами, по причине которых работающие граждане живут в бедности. Те, кого раньше было принято считать «средним классом», сейчас постепенно смещаются в ряды бедных. Поэтому считаем, что необходимо принять программу по борьбе с бедностью в интеграции с программой стимулирования потребительского спроса на отечественные товары, что обязательно даст мультипликативный эффект для развития реального сектора экономики. По данным НПП «Атамекен», только в 2016 году Казахстан импортировал продуктов питания на сумму около 3 млрд. долларов США: говядины на 36 млн. долларов США, лука и чеснока на 35 млн. долларов США, помидоров на 70 млн. долларов США, картофеля - 16 млн. долларов США. Это значит, что создание комплексной программы может стать реальным драйвером для сельского хозяйства, препятствием для оттока валюты из страны и положительно отразится на самочувствии наших граждан.

С уважением, Депутаты фракции «Народные коммунисты» А.Конуров Ж.Ахметбеков Г.Баймаханова М.Магеррамов И.Смирнова Т.Сыздыков

