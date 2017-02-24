Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Ранее утвержденный бюджет Западно-Казахстанской области составлял 124 млрд тенге. Как было озвучено на сессии, увеличение бюджета связано с ростом строительных работ в области. К примеру, на строительство жилья в этом году требуется намного больше, чем в 2016 году. Так, на строительство трех девятиэтажек в Уральске и одной в Аксае необходимо около 2,4 млрд тенге. Также в 2017 году планируется капитально отремонтировать три объекта здравоохранения и ряд образовательных объектов.