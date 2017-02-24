В мире VR Поскольку продукты виртуальной реальности – это в основном фильмы, то отдельный пульт не понадобится. Такие фильмы можно смотреть и в очках GearVR, и в очках GoogleCardboard. Within – подборка великолепно выполненных 360-градусных документальных фильмов в том числе «NotesonBlindness» и «TheClickEffect», которые были представлены на кинофестивале Sundance и рассказывают о подводном мире и дельфинах. EuroSportVR, RedbullVR – сравнительно широкий выбор спортивных 3D-видео виртуальной реальности. Надеваете очки и превращаетесь в горнолыжника или пилота трюкового самолета. VRNoir – интерактивный детективный фильм, где зрителю отводится роль следователя, который ищет преступника, принимает решения и разгадывает головоломки. TallinnVR – новый опыт погружения в виртуальную реальность от эстонских разработчиков! Возможность посещения достопримечательностей Старого города (Ратушная площадь, Двор мастеров и т.д.) в сопровождении виртуального гида, самостоятельный выбор объектов для 360-градусного панорамного осмотра. В настоящее время домашние пользователи могут опробовать версии приложения для OculusRift и HTCVive.

VR-игры По мнению Бакдаулета Едилбекова, в очках SamsungGearVR лучше играть в игры, вооружившись Bluetooth-пультом (gamepad), совместимым с телефоном; у GearVR тоже есть сбоку кнопки управления, но пультом оперировать гораздо удобнее. Skylight – игра-стратегия, где пользователю отводится роль командира космического корабля, сражающегося с врагами. Демоверсия – бесплатная, полная версия – 4,65 евро. Используются очки GearVR. В подобных космических сражениях можно участвовать, играя и в другие неплохие VR-игры, как например, EVE: Gunjack и EndSpace. Land'sEnd – спокойная, удачно составленная игра-головоломка, которая получила высокие оценки от Cnet и TheVerge. Используются очки GearVR. Полная версия стоит 5,99 евро. Herobound: FirstSteps – относительно короткая, но весьма занимательная приключенческая игра. Привычный антураж: старинный храм, борьба с врагами, загадки, поиски артефактов. Для очков GearVR бесплатно. Уже есть и продолжение. Wands – игра-фэнтези с хорошей графикой, действие которой происходит в Лондоне в 80-е годы 19-го века. Предназначена для очков GearVR, позволяет играть через интернет сразу нескольким игрокам. OculusArcade – легендарные ретро-игры Pac-Man, Sonic и Defender в современном формате. Для очков GearVR можно бесплатно опробовать.

Летом прошлого года мир уже наблюдал за миллионной армией фанатов игры PokemonGo, которые ловили покемонов в самых разных частях городов по всему миру. Но эта игра далеко не самая популярная из приложений VR. Мы попросили менеджера по продуктовым решениям Tele2 и Altel Бакдаулета Едилбекова подготовить обзор лучших на сегодня игр и приложений для очков виртуальной реальности, предлагаемых по доступной цене – SamsungGearVR или GoogleCardboard. Что такое мобильная виртуальная реальность? Это специальные 3D-очки, куда вставляется мобильный телефон. - Сейчас можно купить как очень простые устройства GoogleCardboard за 15 евро, так и более продвинутые – SamsungGearVR по цене 50 евро. Пока мобильные очки VR не чета гарнитурам типа OculusRift, но, как говорится, всё познается в сравнении, – сообщил Бакдаулет Едилбеков. - Однако прежде чем погрузиться в виртуальную реальность, следует быть готовым к абсолютно новому восприятию как себя, так и окружающего мира.- Взрывной рост технологий виртуальной реальности ожидаемо приведет к спросу на высокоскоростной интернет и пакеты с большим объемом данных. В Казахстане оба оператора – Tele2 и Altel уже готовы предлагать такие решения в самом ближайшем будущем. На сегодняшний момент у них наибольшее покрытие технологией 4G по Казахстану, а также самый скоростной интернет 4G согласно замерам зарубежных независимых аудиторов. Цены на гаджеты и игры VR уже достигли минимума, поэтому, это вопрос времени - когда пользователи начнут использовать VR приложения на постоянной основе, - сообщил Бакдаулет Едилбеков. На правах рекламы.