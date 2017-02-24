По его словам, денег на строительство грейдеров в бюджете есть, их просто надо правильно распределить между городом и аулами. - Я предлагаю ко всем фермам сделать высокие грейдеры, чтоб фермеры не были оторваны от трасс. Недавно я ездил в поселок Алгабас, который находится в 38 километрах. Там проживают 2,5 тысячи человек. Так вот я два часа копал дорогу, чтобы попасть туда, а что говорить об остальных, которые живут намного дальше, - заявил Катаолла АШИГАЛИЕВ. - Деньги в области есть, просто надо их распределить правильно между аулами и городом. При этом сделать акцент на аулах, чтобы помочь нашим сельхозпроизводителям. Также глава крестьянского хозяйства отметил, что построить насыпную дорогу можно быстро - всего за несколько часов.