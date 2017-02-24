Иллюстративное фото с сайта sputnik.by Одна из преступных групп орудовала ночью в строящемся микрорайоне Самал. Ночные грабители проникали в дома строящихся коттеджей и через окна выносили отопительные батареи. - Сразу два факта кражи батарей были зафиксированы в ночь на 22 февраля на 5 улице микрорайона Самал. Только из одного дома преступникам удалось вынести 5 батарей, из второго успели открутить 3 батареи. В основном, грабители орудуют ночью, когда отсутствуют строители и хозяева. По данным фактам задержан один подозреваемый в перчатках и с рюкзаком, в котором находились строительные инструменты. В настоящее время он водворен ИВС, его подельники разыскиваются, - рассказал начальник местной полицейской службы Ерлан БИГАМБАЕВ. В ночь на 23 февраля в микрорайоне Балыкши сотрудники участковой инспекции задержали троих подозреваемых, которые пытались похитить крышки от канализационных люков по улице Кожакаева. Еще один факт кражи изделий из цветного металла зарегистрирован в ночь на 23 февраля. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили подозрительный автомобиль марки ВАЗ 21713. В ходе досмотра в багажнике салона были обнаружены рулоны с цветным металлом, 5 коробок водки "Родник", а также инструменты. - Автомобиль был доставлен в УВД. Утром следующего дня нашлась и хозяйка пропажи, проживающая по улице М.Горького. Оказалось, что подозреваемые проникли во двор жилого дома и вынесли все оттуда. В отношении задержанных двоих жителей Атырау возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По двум последним фактам подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, - рассказал Ерлан БИГАМБАЕВ.