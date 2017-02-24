Сотрудники департамента юстиции сообщили, что они пригласили на ярмарку родителей, имеющих долги по алиментам. Как отметили в городском отделе занятости и социальных программ, в прошлом году по итогам проведения 7 ярмарок вакансий было трудоустроено более 200 человек на постоянную работу, мерами господдержки охватили 552 человека. - В ярмарке вакансий принимают участие 43 работодателя. Они представили 415 вакансий, - сообщила заместитель руководителя центра занятости и социальных программ г. Уральска Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. Департамент юстиции сейчас проводит большую работу по снижению задолженностей по алиментам. - Мы на сегодняшнюю ярмарку пригласили более 300 должников по алиментам. Главная цель – обеспечить детей положенными выплатами, - отметил заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Мурат УМРАЛИЕВ. Большинство людей ищут работу по специальности. Из-за этого более 1200 вакансий в городе остаются невостребованными. - Я уже 11 лет хожу на ярмарки вакансий и не могу найти достойную работу. По специальности я нефтяник. Но такие компании, как «Карачаганак Петролиуем Оперейтинг Б.В» или ТОО «Жайык мунай» на ярмарках никогда не представлены, - заявил Ерик БЕКМАГАМБЕТОВ. С начала этого года в поисках работы в центр занятости обратились почти 2 тысячи человек, из которых более 800 были признаны безработными.