Как сообщил заместитель руководителя ЖКХ, ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ, работы по благоустройству по проекту "Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне Жулдыз" начнутся, как только наступят благоприятные погодные условия. - Общая протяженность реконструированных дорог составит 7,8 километров, также проектом предусмотрено устройство арыков протяженностью 768 метров. Было выделено из областного бюджета 490 миллионов тенге. На сегодняшний день определена подрядная организация - это ТОО "Бирлик", - Бекжан ТУКЖАНОВ.