В Доме Мамы проживают 12 женщин с маленькими детьми С таким предложением выступила член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, председатель ОО "Акпарат" Гульжан ЕЛЕШЕВА. - Сегодня в Атырау работает один кризисный центр для женщин и один Дом матери. Я уверена, что подобные учреждения нужны и сельским женщинам. Мы привыкли, что менталитет у женщин в районах такой, что не каждая пойдет жаловаться на мужа-дебошира, не каждая сможет покинуть свой дом вместе с детьми и уйти жить отдельно, но в селах проблемы бытового насилия в семьях также имеются, женщины нуждаются в психологической и юридической помощи, - рассказала Гульжан ЕЛЕШЕВА.К примеру, в кризисном центре Атырау сегодня проживают всего 2 женщины и 5 детей. По словам и.о.замдиректора учреждения Акзеш КАЛЫБАЕВОЙ, здесь принимают пострадавших от мужей-дебоширов при наличии заявления на супруга. Однако не все жены жалуются на мужей в письменной форме. Именно поэтому многим обратившимся приходится отказываться.В Доме мамы работает швейный цех В Доме мамы сегодня проживают 12 женщин, причем 10 из них -сироты с грудными детьми. Жизнь в Доме устроена по расписанию, здесь есть медицинский кабинет и швейный цех. Регулярно проходят тренинги для женщин, двоих уже успели выдать замуж. Причем одну молодую женщину с ребенком нашел и увез из социального учреждения ее первый возлюбленный. Еще двух молодых обитательниц Дома мамы забрали родители.Радует статистика и кризисного центра. По данным прошлого года, из 30 проживавших там женщин 2 развелись, 8 ушли жить отдельно от мужа на съемные квартиры, остальные 20 вернулись с детьми в прежние семьи.