Строители отмечают, что сегодня-завтра они покинут объекты. Осталось устранить недоделки. По деревянному настилу моста можно перейти на другой берег. Но жителей села Зеленое не пускают на мост. Люди вынуждены добираться до города и обратно через лед реки Чаган. - 23 февраля в полынью провалился пожилой мужчина. Наши строители заметили его и побежали спасать. Он провалился в воду, одна голова торчала. Сумели вытащить его, - говорит начальник участка Илья ЕРЕМИН. В акимате Зеленовского района сообщили, что объекты будут приняты в эксплуатацию в самое ближайшее время. - Там должна побывать приемная комиссия. На мост возле села Зеленое выделено 55 млн тенге. 35 млн тенге стоит мост в районе поселка Асан. Планируем открыть пешеходные мосты для движения на следующей неделе, - заявил заместитель акима Зеленовского района ЗКО Амангельды ТУГУЗБАЕВ. В акимате Мичуринсокго сельского округа заявили, что людям не стоит рисковать, переходя по льду. Два раза в день из села Зеленое в поселок Мичурино ходит маршрутная «ГАЗель».