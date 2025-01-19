Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

1,6 млн тенге вернула жительница ЗКО за некачественный кухонный гарнитур

Суд обязал продавца выплатить компенсацию за некачественную мебель и нарушение сроков.
Жулдызхан Хасангалиева
1,6 млн тенге вернула жительница ЗКО за некачественный кухонный гарнитур

Жительница ЗКО смогла вернуть деньги за некачественный кухонный гарнитур после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей. В ведомстве рассказали, что суд обязал продавца не только вернуть деньги за мебель, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и судебные расходы. 

Проблемы начались сразу после доставки и установки гарнитура. Вместо качественной мебели женщина получила изделие с дефектами: сколы на фасадах и столешнице, щели между элементами, плохо установленный духовой шкаф и вытяжку. Вентиляция, замотанная скотчем, издавала шум, а подсветка постоянно мигала.  

Главный баннер

К тому же сроки изготовления и установки, указанные в договоре, были нарушены. На многочисленные претензии покупательницы продавец так и не отреагировал.

Специалист департамента Айгерим Тулепова подчеркнула, что главная ошибка продавца — игнорирование требований клиента. Она рекомендовала не затягивайте с обращением в департамент. 

Суд расторг договор и постановил:

  • Вернуть стоимость мебели — 941 800 тенге.
  • Выплатить неустойку за просрочку — 508 572 тенге.
  • Компенсировать моральный вред — 50 000 тенге.
  • Покрыть судебные расходы — 150 000 тенге.
  • Оплатить госпошлину — 16 350 тенге.

В итоге общая сумма взысканий превысила 1,6 миллиона тенге.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article