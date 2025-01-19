1,6 млн тенге вернула жительница ЗКО за некачественный кухонный гарнитур

Жительница ЗКО смогла вернуть деньги за некачественный кухонный гарнитур после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей. В ведомстве рассказали, что суд обязал продавца не только вернуть деньги за мебель, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и судебные расходы.

Проблемы начались сразу после доставки и установки гарнитура. Вместо качественной мебели женщина получила изделие с дефектами: сколы на фасадах и столешнице, щели между элементами, плохо установленный духовой шкаф и вытяжку. Вентиляция, замотанная скотчем, издавала шум, а подсветка постоянно мигала.

К тому же сроки изготовления и установки, указанные в договоре, были нарушены. На многочисленные претензии покупательницы продавец так и не отреагировал.

Специалист департамента Айгерим Тулепова подчеркнула, что главная ошибка продавца — игнорирование требований клиента. Она рекомендовала не затягивайте с обращением в департамент.

Суд расторг договор и постановил:

Вернуть стоимость мебели — 941 800 тенге .

. Выплатить неустойку за просрочку — 508 572 тенге .

. Компенсировать моральный вред — 50 000 тенге .

. Покрыть судебные расходы — 150 000 тенге .

. Оплатить госпошлину — 16 350 тенге.

В итоге общая сумма взысканий превысила 1,6 миллиона тенге.