Участок земли на берегу Урала вернут государству

Что произошло?

4 августа 2024 года появилась информация о том, что 2,2 гектара земли на берегу реки Урал в районе Стеллы огородили забором. Более того, там начали вырубать деревья.

Выяснилось, что городской акимат 20 лет назад продал в частные руки почти четыре гектара земли в районе Набережной за 4,4 миллиона тенге. В 2005 году было выдано разрешение на «строительство и обслуживание зоны отдыха» на 12 участках в районе набережной общей площадью 38 984 квадратных метра. Участки делимые и предоставлены в частную собственность.

Передача земли в частные руки стала поводом для обращения в суд. Иск тогда подготовил правозащитник Павел Кочетков. В исковом заявлении он потребовал признать постановление акимата о передаче земель в частную собственность незаконным. Правозащитника поддержали в областном управлении архитектуры. Начальник управления, Утегенов, в ответе на письмо правозащитника отметил, что согласно Генеральному плану города Уральска, утвержденному в 2006 году, а также предыдущему Генеральному плану от 1987 года, эти участки находятся в составе рекреационной зоны города и являются землями общего пользования. Однако во всех судах правозащитнику отказали в удовлетворении исковых требований. К слову, никакая зона отдыха за Стеллой так и не появилась.

Вырубленный участок земли на набережной реки Урал. Фото из архива "МГ"

Участок земли вернут государству, но что взамен получит предприниматель?

Руководитель городского отдела земельных отношений Мирас Мухитов рассказал, что за 20 лет участок был продан 10 раз. Последний раз это произошло в августе. По его словам, землю решили вернуть из-за планов городского ЖКХ по благоустройству берега реки до района Курени. 24 сентября 2024 года было вынесено постановление «О начале принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд» участка площадью 2,1793 гектара.

Процесс возврата земли начался, однако решения еще нет, так как комиссия не одобрила возврат земли государству.

— Через портал госзакупок была определена оценочная компания — ТОО «Казбизнесэксперт», которая оценила участок земли в 599 517 984 тенге. Взамен бизнесмену предложили три участка: один в районе центрального рынка и два участка в микрорайоне Акжайык. Проект договора об отчуждении земельного участка для государственных нужд рассматривается постоянной комиссией местного представительного органа не позднее двухнедельного срока с момента его внесения. При этом обязательно приглашаются собственник и лица, чьи права в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены. Руководствуясь данной статьей, отдел направил письмо в местный представительный орган для рассмотрения постоянной комиссией данного вопроса. Однако выпиской №1 от 08.01.2025 года заседания постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам и связям с общественностью было отказано, — рассказал Мирас Мухитов.

По словам руководителя, вопрос еще не решен, но его могут разрешить в суде. По информации департамента полиции ЗКО, владелец участка за вырубку деревьев заплатил штраф 129 220 тенге.