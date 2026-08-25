Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

16 случаев геморрагической лихорадки зарегистрировали в ЗКО

Такие данные предоставили по итогам семи месяцев этого года.
Кристина Кобина
16 случаев геморрагической лихорадки зарегистрировали в ЗКО
Фото: pexels.com

Как рассказала на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гулдана Кереева, в Западно-Казахстанской области по итогам семи месяцев 2026 года наблюдается рост числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

- За отчётный период этого года в регионе зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Для сравнения, за аналогичный период прошлого (2025) года было зафиксировано 12 случаев заболевания, - отметила Гулдана Кереева.

Главный баннер

Случаи заражения зафиксированы:

  • Уральск - 11 случаев;
  • район Байтерек - 3 случая;
  • Бурлинский район - 2 случая.

Причины и пути заражения

Эпидемиологическое расследование показало, что все заболевшие имели прямой или косвенный контакт с грызунами - природными резервуарами и переносчиками вируса. Основными факторами заражения стали поездки на рыбалку, а также активное участие граждан в сельскохозяйственных работах, в частности при заготовке сена.

Меры профилактики ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - серьёзное острое вирусное заболевание. Чтобы обезопасить себя и своих близких, санврачи настоятельно рекомендуют:

  • При работе с сеном, зерном и зерновыми продуктами, а также в сухих и пыльных помещениях (подвалах, сараях, на дачах), где возможно пребывание грызунов, обязательно надевайте респиратор или защитную маску.
  • Не употребляйте в пищу продукты питания, которые могли быть загрязнены грызунами, и храните еду в недоступных для них ёмкостях.

Специалисты напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах недомогания (повышение температуры, головная боль, боли в пояснице и мышцах, нарушение мочеиспускания) позволяет избежать тяжелых осложнений.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article