16 случаев геморрагической лихорадки зарегистрировали в ЗКО

Такие данные предоставили по итогам семи месяцев этого года.

Как рассказала на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гулдана Кереева, в Западно-Казахстанской области по итогам семи месяцев 2026 года наблюдается рост числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

- За отчётный период этого года в регионе зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Для сравнения, за аналогичный период прошлого (2025) года было зафиксировано 12 случаев заболевания, - отметила Гулдана Кереева.

Случаи заражения зафиксированы:

Уральск - 11 случаев;

район Байтерек - 3 случая;

Бурлинский район - 2 случая.

Причины и пути заражения

Эпидемиологическое расследование показало, что все заболевшие имели прямой или косвенный контакт с грызунами - природными резервуарами и переносчиками вируса. Основными факторами заражения стали поездки на рыбалку, а также активное участие граждан в сельскохозяйственных работах, в частности при заготовке сена.

Меры профилактики ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - серьёзное острое вирусное заболевание. Чтобы обезопасить себя и своих близких, санврачи настоятельно рекомендуют:

При работе с сеном, зерном и зерновыми продуктами, а также в сухих и пыльных помещениях (подвалах, сараях, на дачах), где возможно пребывание грызунов, обязательно надевайте респиратор или защитную маску.

Не употребляйте в пищу продукты питания, которые могли быть загрязнены грызунами, и храните еду в недоступных для них ёмкостях.

Специалисты напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах недомогания (повышение температуры, головная боль, боли в пояснице и мышцах, нарушение мочеиспускания) позволяет избежать тяжелых осложнений.