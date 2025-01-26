16,5 млрд тенге налогов доначислили после проверок в ЗКО в 2024 году

Департамент государственных доходов по ЗКО отчитался о результатах работы в 2024 году, уделив особое внимание торговым рынкам и борьбе с нарушениями в сфере налогообложения.

Так, в ведомстве рассказали, что в течение 2024 года был проведен анализ деятельности предпринимателей на рынках. В результате выявлено 222 случая занижения доходов, что позволило взыскать 80 млн тенге в местный бюджет. Также проводились хронометражные обследования, по итогам которых доначислено 22,1 млн тенге налогов.

Департамент выявил 232 нарушения в сфере оборота подакцизной продукции, что значительно превышает показатель 2023 года (102 факта).

Алкогольная продукция: 176 нарушений, изъято 25,5 тысячи литров (в 2023 году — 47 нарушений).

Табачные изделия: 56 нарушений, изъято 2,4 млн пачек (в 2023 году — 48 фактов).

Нефтепродукты: 4 нарушения, изъято 135,66 тонн.

Как стало известно, за 2024 год в рамках проверок доначислено 16,5 млрд тенге налогов — на 50% больше, чем в 2023 году. В результате мер взыскания задолженности в бюджет поступило 1,6 млрд тенге.

- Департамент продолжает развивать электронные сервисы. В 2024 году оказано более 633 тысяч услуг, 99,4% из которых предоставлены в электронном виде. Это делает процесс получения услуг удобнее и доступнее, - сообщили в ведомстве.

Благодаря инкассовым распоряжениям и реализации ограниченного имущества в бюджет поступило более 1,7 млрд тенге.