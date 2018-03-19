17 человек эвакуировали с места пожара в Уральске

Для эвакуированных жителей ДЧС ЗКО были созданы пункты обогрева, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 19 марта в 00.51 на пульт пожарной связи поступило сообщение о том, что горит кровля крыши жилого дома по улице Кердери, 191. - По прибытию было установлено, что на большой площади открытым пламенем горит чердачное помещение трехэтажного жилого дома, также происходит сильное задымление лестничных маршей,-пояснили в ДЧС ЗКО. - Было эвакуировано 17 человек. С места пожара была передана сотрудникам бригад