Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

17 человек эвакуировали с места пожара в Уральске

Для эвакуированных жителей ДЧС ЗКО были созданы пункты обогрева, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 19 марта в 00.51 на пульт пожарной связи поступило сообщение о том, что горит кровля крыши жилого дома по улице Кердери, 191. - По прибытию было установлено, что на большой площади открытым пламенем горит чердачное помещение трехэтажного жилого дома, также происходит сильное задымление лестничных маршей,-пояснили в ДЧС ЗКО. - Было эвакуировано 17 человек. С места пожара была передана сотрудникам бригад
Кристина Кобина
17 человек эвакуировали с места пожара в Уральске
Для эвакуированных жителей ДЧС ЗКО были созданы пункты обогрева, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 19 марта в 00.51 на пульт пожарной связи поступило сообщение о том, что горит кровля крыши жилого дома по улице Кердери, 191. - По прибытию было установлено, что на большой площади открытым пламенем горит чердачное помещение трехэтажного жилого дома, также происходит сильное задымление лестничных маршей,-пояснили в ДЧС ЗКО. - Было эвакуировано 17 человек. С места пожара была передана сотрудникам бригады скорой медицинской помощи 87 -летняя женщина. А для эвакуированных жителей были организованы мобильные пункты обогрева. Пожар был локализован в ликвидирован в 02.50. К слову, в тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 27 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Напомним, пожар произошел ночью 19 марта по улице Кердери. С места горения в больницу была доставлена 87-летняя женщина, которая отравилась угарным газом.
Пожар Эвакуация

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article