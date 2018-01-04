Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, за 1 января в Уральске родились 17 детей. - 1 января на свет появились 11 девочек и 6 мальчиков, - рассказала заместитель руководителя облздрава.