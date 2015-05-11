170 рабочих стройкомпании вышли на забастовку в ЗКО

Рабочие находятся на рабочем месте, но не работают. Они требуют повышения зарплат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места события. Сегодня, 11 мая, на Чинаревском месторождении на забастовку вышли рабочие НГСК "Казстройсервис". Люди недовольны размером заработной платы. - Нам платят зарплату по городскому тарифу, - рассказал представитель рабочих Уральского филиала НГСК "Казстройсервис" Нуржан. - По идее, если нам платят по городскому тарифу, то мы должны отдыхать в воскресенье. Задержек у нас с заработной платой нет, но нам ее сократили на 2-3 тысячи. Мы работаем месяц на месяц, и