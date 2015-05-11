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Социум

170 рабочих стройкомпании вышли на забастовку в ЗКО

Рабочие находятся на рабочем месте, но не работают. Они требуют повышения зарплат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места события. Сегодня, 11 мая, на Чинаревском месторождении на забастовку вышли рабочие НГСК "Казстройсервис". Люди недовольны размером заработной платы. - Нам платят зарплату по городскому тарифу, - рассказал представитель рабочих Уральского филиала НГСК "Казстройсервис" Нуржан. - По идее, если нам платят по городскому тарифу, то мы должны отдыхать в воскресенье. Задержек у нас с заработной платой нет, но нам ее сократили на 2-3 тысячи. Мы работаем месяц на месяц, и
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170 рабочих стройкомпании вышли на забастовку в ЗКО
Рабочие находятся на рабочем месте, но не работают. Они требуют повышения зарплат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места события.
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Сегодня, 11 мая, на Чинаревском месторождении на забастовку вышли рабочие НГСК "Казстройсервис". Люди недовольны размером заработной платы. - Нам платят зарплату по городскому тарифу, - рассказал представитель рабочих Уральского филиала НГСК "Казстройсервис" Нуржан. - По идее, если нам платят по городскому тарифу, то мы должны отдыхать в воскресенье. Задержек у нас с заработной платой нет, но нам ее сократили на 2-3 тысячи. Мы работаем месяц на месяц, и получаю я 56 тысяч тенге каждый месяц. К тому же все наши работники жалуются на здоровье: всех мучают головные боли и повышенное давление. По его словам, каждый вечер после вахты рабочие вынуждены закрывать двери, потому что если ветер дует в их сторону, то от запаха сероводорода становится невозможно дышать, за медицинской помощью к медикам обращались больше 100 рабочих с жалобой на высокое давление. - Мы обращались с этими вопросами к директору Рахметолле АЛДАМУРАТОВУ, но он сказал, что ничем помочь не может. Мы хотим повышения зарплаты и пусть нам ее считают по вахтовому методу, а не по городскому. Мы работаем с 8 утра до 7 часов вечера, по договору у нас воскресенье должно оплачиваться в двойном размере, а мы этого не видим. Как рассказал Нуржан, они уже не раз обращались к руководству с просьбой повысить зарплату, но у начальства один ответ: "Не нравится? Уходите!". Рабочие ждут приезда руководителя проекта, поскольку считают, что местные директор и его замы ничего не решают. - Мы хотим, чтобы нашу встречу с руководителем провели при журналистах, - сказали забастовщики. - Сегодня в "Казстрой сервисе" на работу не вышли 142 человека, рабочие требуют повышения зарплаты, - позже прокомментировали ситуацию в пресс-службе акима ЗКО. - Средняя заработная плата на данном предприятии на сегодняшний день составляет 80 тысяч тенге. В настоящее время на место выехали сотрудники инспекции труда, прокуратуры и акимата Зеленовского района. Ведутся переговоры с руководством компании. Ситуация находится под контролем. Журналистов дальше КПП не пустили, от него до месторождения около 10 километров. При этом руководство компании пока никак не комментирует инцидент. Напомним, 8 ноября прошлого года на забастовку вышли 150 рабочих компании «Казстройсервис», занятые на строительстве второй очереди газоперерабатывающего завода на Чинаревском месторождении, остановили работы и устроили забастовку. Тогда рабочих возмущало то, что иностранные работники компании получают в 15-20 раз больше местных специалистов.
Забастовка

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