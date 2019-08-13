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Социум

170 семей станут новосёлами по программе «Бақытты отбасы» в ЗКО

170 западноказахстанских семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Бақытты отбасы», сообщает «Хабар 24». Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них 80 - многодетные, в остальных растут дети с ограниченными возможностями. Все они могут приобрести квартиру не дороже 10 млн тенге под 2% годовых, и рассчитываться за неё до 20 лет. Преимущество данной программы уже оценили 13 семей, получивших одобрение от банка. На данный момент они ищут подходящее жилье. Ещё 46 заявок по программе - на стадии рассмотрения. Сейчас городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выдаёт направления дл
gorod
170 семей станут новосёлами по программе «Бақытты отбасы» в ЗКО
170 западноказахстанских семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Бақытты отбасы», сообщает «Хабар 24».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них 80 - многодетные, в остальных растут дети с ограниченными возможностями. Все они могут приобрести квартиру не дороже 10 млн тенге под 2% годовых, и рассчитываться за неё до 20 лет. Преимущество данной программы уже оценили 13 семей, получивших одобрение от банка. На данный момент они ищут подходящее жилье. Ещё 46 заявок по программе - на стадии рассмотрения. Сейчас городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выдаёт направления для участия в программе. Всего в областном центре по различным категориям в жилье нуждаются 19 тысяч человек. - Мы подтверждаем, что семья действительно стоит в очереди на жилье по требуемой категории. Они получают направление, далее обращаются в банк. Направление с акимата нужно будет взять до подачи кредитной заявки. В случае, если обратившийся не пройдет проверку платежеспособности в банке, сниматься с очереди он не будет, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ г.Уральска Канат Умралиев. Программа "Бакытты отбасы" предназначена для малообеспеченных и многодетных семей. Ставка по этому кредиту всего лишь 2% годовых. На сегодняшний день в ЗКО около 40 семей уже получили одобрение в Жилстройсбербанке, еще 233 заявки находятся на стадии рассмотрения. В Казахстане более тысячи семей смогут получить льготное жилищное кредитование. Общая сумма предполагаемого кредитного портфеля составляет около 10 миллиардов тенге. План на этот год - 50 миллиардов тенге. Программа пользуется достаточно высоким спросом среди населения. Программа "Бакытты отбасы" была инициирована первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, так как количество очередников в регионах с 2012 года увеличилось более чем в два раза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
жилье

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