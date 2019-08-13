170 семей станут новосёлами по программе «Бақытты отбасы» в ЗКО

170 западноказахстанских семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Бақытты отбасы», сообщает «Хабар 24». Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них 80 - многодетные, в остальных растут дети с ограниченными возможностями. Все они могут приобрести квартиру не дороже 10 млн тенге под 2% годовых, и рассчитываться за неё до 20 лет. Преимущество данной программы уже оценили 13 семей, получивших одобрение от банка. На данный момент они ищут подходящее жилье. Ещё 46 заявок по программе - на стадии рассмотрения. Сейчас городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выдаёт направления дл