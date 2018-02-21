18 человек ютятся в доме у погорелицы в Атырау

У Рысканым АЙТБАЕВОЙ сгорел дом, и ее незаконно убрали из списка очередников на жилье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рысканым Айтбаева рассказала акиму, что у нее сгорел дом, и ее убрали из списка очередников жилья как погорельца. Сегодня она живет вместе с детьми в доме, где ютятся 18 человек. Аким области Нурлан НОГАЕВ поручил подчиненным разобраться в данном вопросе. Втора пожилая женщина по имени Роза НАУГАЛИЕВА пожаловалась главе области, что не может достроить дом на выделенном участке. По словам женщины, она получила участок под ИЖС, но из-за отсутствия денег не может дост