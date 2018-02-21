У Рысканым АЙТБАЕВОЙ сгорел дом, и ее незаконно убрали из списка очередников на жилье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Рысканым Айтбаева рассказала акиму, что у нее сгорел дом, и ее убрали из списка очередников жилья как погорельца. Сегодня она живет вместе с детьми в доме, где ютятся 18 человек. Аким области Нурлан НОГАЕВ поручил подчиненным разобраться в данном вопросе. Втора пожилая женщина по имени Роза НАУГАЛИЕВА пожаловалась главе области, что не может достроить дом на выделенном участке. По словам женщины, она получила участок под ИЖС, но из-за отсутствия денег не может достроить свой дом и боится, что землю отберет акимат. Женщина проработала 40 лет в компании "Эмбамунайгаз", но так и не успела получить квартиру. Не так давно она получила участок под ИЖС, взяла кредит . - Боюсь, что через 2 года отберете участок, ежемесячно плачу кредит, который взяла на строительство дома, прошу оказать помощь в этом вопросе, - пожаловались женщина. Данный вопрос аким области поручил решить руководство компании "Эмбамунайгаз" и руководителю аппарата акима области Ернару БАСПАЕВУ. sHEdG6HX_J4 Алия ЖАМИТОВА
18 человек ютятся в доме у погорелицы в Атырау
У Рысканым АЙТБАЕВОЙ сгорел дом, и ее незаконно убрали из списка очередников на жилье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рысканым Айтбаева рассказала акиму, что у нее сгорел дом, и ее убрали из списка очередников жилья как погорельца. Сегодня она живет вместе с детьми в доме, где ютятся 18 человек. Аким области Нурлан НОГАЕВ поручил подчиненным разобраться в данном вопросе. Втора пожилая женщина по имени Роза НАУГАЛИЕВА пожаловалась главе области, что не может достроить дом на выделенном участке. По словам женщины, она получила участок под ИЖС, но из-за отсутствия денег не может дост