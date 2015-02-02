Иллюстративное фото gazeta-petrozavodsk.ru Иллюстративное фото gazeta-petrozavodsk.ru Об этом сообщили в департаменте по защите прав потребителей по Западно-казахстанской области. - Эпидситуация по ОРВИ и гриппу относительно благополучная, - сообщила руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями департамента по защите прав потребителей ЗКО Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. - В  области в течение эпидсезона с 1 октября 2014 года по 29 января текущего года было зарегистрировано 18 257 случаев ОРВИ. В сравнении с аналогичным периодом отмечается снижение заболеваемости на 1,1 раза. Болеют в основном дети до 14 лет. По данным вирусологических исследований в эпидсезон, с октября по январь месяцы обследовано 100 больных, с положительным результатом - 27 человек, в том числе 8 - аденовирусы, 14 - РС-вирусы, 5 - парагриппа. Выделено 18 случаев гриппа, из них типа В - 8, типа А/3 - 10. За четвертую неделю января зарегистрировано 17 случаев заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), превышение контрольного уровня не отмечается. Из 17 случаев 16 - по городу Уральск, один случай - в Жангалинском районе.