Вам может быть интересно
С 1 июля начнётся прием документов по ваучерной системе в Атырау
В очереди на получение места в детские сады более пяти тысяч детей.
Пенсионер с коттеджем и внедорожником потребовал алименты от дочери
Мужчина требовал ежемесячные выплаты в размере 10 МРП, ссылаясь на нехватку средств на жизнь и лекарства.
Загадочная смерть карагандинки: семья не верит в версию следствия
В Карагандинской области смерть молодой женщины вызвала разногласия между выводами следствия и позицией её родных. В апреле в гаражном масси...
Звезду сериала "Великолепный век" задержали по делу о наркотиках и проституции
В Стамбуле в ходе антинаркотического рейда были задержаны более 20 человек, среди них оказались актриса сериала «Великолепный век» Берен Саа...
Охота за "липовыми" номерами: в Уральске массово отправляют авто на штрафстоянку
Всего за четыре дня рейда сотрудники батальона патрульной полиции Уральска выявили 314 административных правонарушений.
Семеро мужчин годами удерживали детей в рабстве
В США разоблачена преступная группировка, длительное время удерживавшая детей в неволе, передает kznews.kz со ссылкой на ult.kz.В штате Алаб...
Женщина жестоко убила мужа во время застолья в области Жетысу
В Жетысуской области семейный конфликт завершился поножовщиной со смертельным исходом. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона...
Очередь на квартиру: кто получит арендное жильё первым
Кто получит жильё раньше других и от чего это зависит.
Пешеходов-нарушителей начали ловить с помощью дронов на западе Казахстана
Более двух тысяч пешеходов в Актобе уже привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.