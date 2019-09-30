Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было заявлено на совещании в областном маслихате. В департаменте внутреннего государственного аудита отметили, что основным фактором нарушений является слабое знание законов. В областном маслихате прошел обучающий семинар по вопросам разъяснения законодательства о государственных закупках. С начала года в ЗКО было проведено свыше 103 тысяч процедур госзакупок на сумму более 135 млрд тенге. Почти треть из них из них осуществлялись способом из одного источника. К примеру, в аппарате акима Успеновского сельского округа Бурлинского района заключили три договора способом из одного источника на общую сумму 17 млн тенге. Заказчик разделил деньги на три объекта и тем самым миновал процедуры госзакупок. - Заказчики дробят годовой объем работ на несколько пунктов и тем самым минуют процедуры государственных закупок. В Бурлинском районе 36% госзакупок проводится способом из одного источника. Это нарушает принципы закона по предоставлению равных возможностей поставщикам и добросовестной конкуренции. С начала года нами направлено более 1000 уведомлений. 18% государственных закупок в ЗКО были проведены с нарушениями, - сообщил руководитель департамента внутреннего государственного аудита по ЗКО Бауыржан Кабдраш. Бухгалтеров государственных учреждений призвали неукоснительно выполнять все законодательные требования. Анализ показывает, что в адрес проверяющих было направлено более 700 жалоб. И обоснованность половины из них подтвердилась. - Более 40 млрд тенге. На эту сумму были проведены работы и услуги, но не были соблюдены сроки. Есть закон и его нужно исполнять. Объекты, по которым работы проведены, нужно приходовать и брать на баланс, - отметила заместитель акима ЗКО Бибигуль Конысбаева. На совещании подчеркнули, что с начала года составлено 19 административных протоколов по фактам нарушений в госзакупках и привлечено к ответственности 7 должностных лиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.