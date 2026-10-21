18-летнего водителя BMW оштрафовали за нарушения ПДД в Уральске

При мониторинге соцсетей сотрудники департамента полиции ЗКО обнаружили запись, на которой водитель иномарки грубо нарушает правила дорожного движения, передает Polisia.kz. На кадрах видно, как водитель на высокой скорости обгоняет несколько автомобилей подряд, объезжая их то слева, то справа.

Полицейские установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 18-летний житель области. При проверке записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что в течение 15 минут молодой человек неоднократно нарушал ПДД на проспекте Абулхаир хана и улице Шолохова. Его маневры создавали опасность для других участников дорожного движения.

С водителем провели профилактическую беседу. За выявленные нарушения его привлекли к ответственности.

Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и избегать опасных маневров, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.