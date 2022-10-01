Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональном департаменте полиции сообщили, что к правоохранителям обратились родители студента первого курса одного из вузов Актобе. По словам отца, неизвестный угрожал его сыну физической расправой и оформил на него кредит на 251 тысяч тенге через мобильное приложение. Под подозрение попал 18-летний парень. Его задержали, в отношении него ведётся расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемому грозит штраф или лишение свободы до четырёх лет с конфискацией имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.