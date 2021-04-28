18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе

Девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с родителями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 27 апреля на телефон участкового инспектора полиции Талгата Мынжасарова поступил звонок от местного жителя о том, что с моста, расположенного в районе 41 разъезда г.Актобе, пытается спрыгнуть девушка. – Участковый инспектор полиции незамедлительно выехал на место вызова, где обнаружил молодую девушку, стоящую на краю моста. Талгат Мынжасаров уговорил девушку не совершать необдуманные действия и передал ее родителям. Выяснил