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Социум

18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе

Девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с родителями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 27 апреля на телефон участкового инспектора полиции Талгата Мынжасарова поступил звонок от местного жителя о том, что с моста, расположенного в районе 41 разъезда г.Актобе, пытается спрыгнуть девушка. – Участковый инспектор полиции незамедлительно выехал на место вызова, где обнаружил молодую девушку, стоящую на краю моста. Талгат Мынжасаров уговорил девушку не совершать необдуманные действия и передал ее родителям. Выяснил
Арайлым Усербаева
18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе
Девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с родителями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе
18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 27 апреля на телефон участкового инспектора полиции Талгата Мынжасарова поступил звонок от местного жителя о том, что с моста, расположенного в районе 41 разъезда г.Актобе, пытается спрыгнуть девушка. – Участковый инспектор полиции незамедлительно выехал на место вызова, где обнаружил молодую девушку, стоящую на краю моста. Талгат Мынжасаров уговорил девушку не совершать необдуманные действия и передал ее родителям. Выяснилось, что 18-летняя девушка из-за ссоры с родителями пыталась спрыгнуть с моста. Благодаря быстрым и профессиональным действия участкового инспектора спасена человеческая жизнь, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области
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