1,8 млрд тенге выделили на реабилитацию пациентов в ЗКО в 2024 году

В 2024 году в области на реабилитацию пациентов по ОСМС направили 1,8 млрд тенге. За это время оказано 267 тысяч реабилитационных услуг, сообщила директор регионального филиала Фонда соцмедстрахования Сандугаш Болысбекова.

По ее словам, все больше людей получают доступ к медицинской реабилитации – растет количество оборудования и методов лечения.

В 2024 году Фонд заключил договоры с 34 медучреждениями:

29 государственных

5 частных

Директор фонда отметила, что реабилитация становится доступнее, и возможности лечения продолжают расширяться.