Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Здоровье

1,8 млрд тенге выделили на реабилитацию пациентов в ЗКО в 2024 году

Оказано 267 тысяч медицинских реабилитационных услуг.
Жулдызхан Хасангалиева
1,8 млрд тенге выделили на реабилитацию пациентов в ЗКО в 2024 году

В 2024 году в области на реабилитацию пациентов по ОСМС направили 1,8 млрд тенге. За это время оказано 267 тысяч реабилитационных услуг, сообщила директор регионального филиала Фонда соцмедстрахования Сандугаш Болысбекова. 

По ее словам, все больше людей получают доступ к медицинской реабилитации – растет количество оборудования и методов лечения.

Главный баннер

В 2024 году Фонд заключил договоры с 34 медучреждениями:

  • 29 государственных
  • 5 частных

Директор фонда отметила, что реабилитация становится доступнее, и возможности лечения продолжают расширяться.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article